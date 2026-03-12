Об этом сообщает Politico. В их статье сказано, что Киев уже чувствует последствия решений США воевать против Ирана.
Как война на Ближнем Востоке влияет на Украину?
Собеседники, с которыми говорили журналисты, не оптимистичны. 10 высокопоставленных европейских чиновников и два американских законодателя уверены: расширение войны США против Ирана конфликтует с зависимостью Киева от контрактов на поставку систем ПВО американского производства.
Война с Ираном поглощает дорогие американские боеприпасы для ПВО, которые отчаянно нужны Украине, ставит под угрозу будущие поставки и угрожает способность Киева противостоять российским баллистическим ракетным атакам. США и их союзники из стран Персидского залива потратили сотни ракет Patriot, сбив иранские баллистические ракеты и атакуя беспилотники, исчерпав запасы, которые могли попасть в Украину,
– говорится в СМИ.
Там привели самые большие опасения:
- Россия может перехватить инициативу, пока США и Европа будут отвлекаться на другую войну. Кремль может попытаться опустошить больше гражданской инфраструктуры Украины и попытаться переместить линию фронта. По словам немецкого чиновника, вялые поставки оружия в Украину в ноябре и декабре в значительной степени способствовали разрушению энергетической инфраструктуры Украины.
- Производство Patriot не успевает за спросом, а цены завышены. С начала войны против Ирана по режиму аятолл выпустили до 1000 ракет-перехватчиков PAC-3 Patriot. Ранее США производили лишь около 270 ракет Patriot в год. Компания Lockheed Martin согласилась утроить производство ракет Patriot с примерно 600 в год в 2025 году до 2000, но все равно мощности заводов должны "раскачиваться" несколько лет.
- Под угрозой могут оказаться поставки оружия в Украину в целом. Ведь США и их союзники расширяют свои арсеналы на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Если Путин и чувствовал какое-то давление относительно переговоров ранее, – а я не совсем понимаю, чувствовал ли он это, то сейчас оно исчезло. США отвлекаются и тратят часть оружия, которое Европа хочет приобрести для Украины. Это очень мрачный сценарий,
– сказал один из европейских чиновников.
А чиновник одной из стран НАТО высказался так: "Само собой разумеется, что Украина пострадает, поскольку США будут предоставлять приоритет национальным потребностям в ближайшие месяцы".
Сенатор-демократ Ричард Блюменталь говорит, что Европа разочарована тем, что "трудности с увеличением производства используются как оправдание для того, чтобы не обеспечить больше".
"Существует много путаницы по этому вопросу, какими будут приоритеты для Украины по сравнению с Ближним Востоком, и, в частности, как долго и насколько высоким будет спрос на эти боеприпасы", – заявил он.
А что говорят в Украине?
Владимир Зеленский считает, что страны Ближнего Востока теперь лучше понимают Украину. Но он намекнул, что это все равно несоизмеримо с ударами по энергетике во время морозов.
Украинский президент говорит, что причина общего дефицита ракет для систем Patriot в мире – не война на Ближнем Востоке. Но она, конечно, повлияет на уменьшение количества ракет, уменьшая возможности для Украины получить больше.
The New York Times подсчитали, что за 4 года войны Киев получил около 600 ракет Patriot. А во время войны с Ираном США и союзники использовали 800 всего за несколько дней.