Об этом сообщает Politico. В их статье сказано, что Киев уже чувствует последствия решений США воевать против Ирана.

Читайте также Украина получила немецкую часть ракет для Patriot, – Зеленский

Как война на Ближнем Востоке влияет на Украину?

Собеседники, с которыми говорили журналисты, не оптимистичны. 10 высокопоставленных европейских чиновников и два американских законодателя уверены: расширение войны США против Ирана конфликтует с зависимостью Киева от контрактов на поставку систем ПВО американского производства.

Война с Ираном поглощает дорогие американские боеприпасы для ПВО, которые отчаянно нужны Украине, ставит под угрозу будущие поставки и угрожает способность Киева противостоять российским баллистическим ракетным атакам. США и их союзники из стран Персидского залива потратили сотни ракет Patriot, сбив иранские баллистические ракеты и атакуя беспилотники, исчерпав запасы, которые могли попасть в Украину,

– говорится в СМИ.

Там привели самые большие опасения:

Россия может перехватить инициативу, пока США и Европа будут отвлекаться на другую войну . Кремль может попытаться опустошить больше гражданской инфраструктуры Украины и попытаться переместить линию фронта. По словам немецкого чиновника, вялые поставки оружия в Украину в ноябре и декабре в значительной степени способствовали разрушению энергетической инфраструктуры Украины.

. Кремль может попытаться опустошить больше гражданской инфраструктуры Украины и попытаться переместить линию фронта. По словам немецкого чиновника, вялые поставки оружия в Украину в ноябре и декабре в значительной степени способствовали разрушению энергетической инфраструктуры Украины. Производство Patriot не успевает за спросом, а цены завышены . С начала войны против Ирана по режиму аятолл выпустили до 1000 ракет-перехватчиков PAC-3 Patriot. Ранее США производили лишь около 270 ракет Patriot в год. Компания Lockheed Martin согласилась утроить производство ракет Patriot с примерно 600 в год в 2025 году до 2000, но все равно мощности заводов должны "раскачиваться" несколько лет.

. С начала войны против Ирана по режиму аятолл выпустили до 1000 ракет-перехватчиков PAC-3 Patriot. Ранее США производили лишь около 270 ракет Patriot в год. Компания Lockheed Martin согласилась утроить производство ракет Patriot с примерно 600 в год в 2025 году до 2000, но все равно мощности заводов должны "раскачиваться" несколько лет. Под угрозой могут оказаться поставки оружия в Украину в целом. Ведь США и их союзники расширяют свои арсеналы на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Если Путин и чувствовал какое-то давление относительно переговоров ранее, – а я не совсем понимаю, чувствовал ли он это, то сейчас оно исчезло. США отвлекаются и тратят часть оружия, которое Европа хочет приобрести для Украины. Это очень мрачный сценарий,

– сказал один из европейских чиновников.

А чиновник одной из стран НАТО высказался так: "Само собой разумеется, что Украина пострадает, поскольку США будут предоставлять приоритет национальным потребностям в ближайшие месяцы".

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь говорит, что Европа разочарована тем, что "трудности с увеличением производства используются как оправдание для того, чтобы не обеспечить больше".

"Существует много путаницы по этому вопросу, какими будут приоритеты для Украины по сравнению с Ближним Востоком, и, в частности, как долго и насколько высоким будет спрос на эти боеприпасы", – заявил он.

А что говорят в Украине?