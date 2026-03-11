Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью ирландскому журналисту Каолану Робертсону.

Изменилось ли отношение стран Ближнего Востока к России из-за недавних событий?

Украинский лидер отметил, что сейчас страны Ближнего Востока испытывают на собственном опыте, что значит жить под постоянной угрозой обстрелов. Ранее государства региона не выступали жестко против России, в частности в вопросе санкций, из-за своих экономических интересов, однако сейчас точно начали лучше понимать, кто в этой войне является агрессором.

Отвечая на вопрос журналиста о том, поможет ли ситуация на Ближнем Востоке увидеть масштаб войны, в которой находится сейчас Украина, Зеленский ответил: "Я очень на это надеюсь, честно говоря".

В то же время президент добавил, что страны региона не могут полностью оценить последствия вражеских атак на энергосистему зимой, однако заметил, что риски для инфраструктуры остаются высокими и летом.

