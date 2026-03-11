Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю ірландському журналісту Каолану Робертсону.
Дивіться також Путін підтримує іранський режим й може відправити у підмогу свої війська, – Зеленський
Чи змінилось ставлення країн Близького Сходу до Росії через нещодавні події?
Український лідер зазначив, що нині країни Близького Сходу відчувають на власному досвіді, що означає жити під постійною загрозою обстрілів. Раніше держави регіону не виступали жорстко проти Росії, зокрема у питанні санкцій, через свої економічні інтереси, однак нині точно почали краще розуміти, хто у цій війні є агресором.
Відповідаючи на питання журналіста щодо того, чи допоможе ситуація на Близькому Сході побачити масштаб війни, в якій перебуває нині Україна, Зеленський відповів: "Я дуже на це сподіваюся, чесно кажучи".
Водночас президент додав, що країни регіону не можуть повністю оцінити наслідки ворожих атак на енергосистему взимку, однак зауважив, що ризики для інфраструктури залишаються високими й влітку.
Як Росія підтримує Іран у війни проти США та Ізраїлю?
Президент Зеленський заявив, що Володимир Путін активно підтримує іранський режим, постачаючи в країну ударні дрони, ракети та системи ППО для ударів по США, Ізраїлю та мирних країнах Близького Сходу.
Крім того, Росія надає Ірану розвідувальні дані щодо американських об'єктів у країнах Близького Сходу. Мовиться не лише про військові бази, а й дипломатичні установи.
Кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський вважає, що Путін може постачати матеріали для ведення бойових дій проти США та Ізраїлю, зокрема запчастини до озброєння й деякі технології.