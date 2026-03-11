Про це глава держави повідомив у інтерв'ю ірландському журналісту Каолану Робертсону.

Як Росія нині підтримує Іран?

Президент України зауважив, що Володимир Путін підтримує іранський режим, надсилаючи дрони, ракети та системи протиповітряної оборони для війни проти Ізраїлю та США.

За словами Зеленського, ситуація на Близькому Сході нагадує президент із Північною Кореєю, яка раніше направила близько 10 тисяч солдатів на територію Росії. Ці війська зараз перебувають там, але потенційно можуть бути залучені до бойових дій проти України.

Зеленський зазначив, що подібний сценарій можливий і щодо Ірану, оскільки Путін теоретично може перекинути свої війська для підтримки свого союзника на Близькому Сході.

Що така підтримка значитиме для світу?