За словами президента, Україна досі чекає на підписання Drone Deal. Про ймовірну угоду повідомив Зеленський під час спілкування з журналістами.

Чому США не підписують угоду?

Коли іранські безпілотники почали загрожувати Близькому Сходу, Україна запропонувала партнерам свої технології у боротьбі з БпЛА.

Ми дійсно пропонували Сполученим Штатам, і для нас це пріоритет, це стратегічний партнер. Ми пропонували Drone Deal, там дійсно є всі наші відповідні дрони, є наші технології,

– заявив Зеленський.

Український лідер наголосив, що завжди готовий до підписання угоди, незважаючи на відтермінування з боку США. Він додав, що така пропозиція була лише для Білого дому.

Нагадаємо, що в Axios повідомляли, що Україна пропонувала США свої технології для боротьби з іранськими дронами ще у 2025 році, але тоді американці не оцінили цю ініціативу. Українські методи є економічно вигіднішими, ніж дорогі американські системи перехоплення.

За словами президента, дронова угода сприятиме активному розвитку українських приватних компаній.

Як Україна допомагає США на Близькому Сході?