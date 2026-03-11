За словами президента, Україна досі чекає на підписання Drone Deal. Про ймовірну угоду повідомив Зеленський під час спілкування з журналістами.
Чому США не підписують угоду?
Коли іранські безпілотники почали загрожувати Близькому Сходу, Україна запропонувала партнерам свої технології у боротьбі з БпЛА.
Ми дійсно пропонували Сполученим Штатам, і для нас це пріоритет, це стратегічний партнер. Ми пропонували Drone Deal, там дійсно є всі наші відповідні дрони, є наші технології,
– заявив Зеленський.
Український лідер наголосив, що завжди готовий до підписання угоди, незважаючи на відтермінування з боку США. Він додав, що така пропозиція була лише для Білого дому.
Нагадаємо, що в Axios повідомляли, що Україна пропонувала США свої технології для боротьби з іранськими дронами ще у 2025 році, але тоді американці не оцінили цю ініціативу. Українські методи є економічно вигіднішими, ніж дорогі американські системи перехоплення.
За словами президента, дронова угода сприятиме активному розвитку українських приватних компаній.
Як Україна допомагає США на Близькому Сході?
Першу групу українських спеціалістів вже відправили на Близький Схід для допомоги в боротьбі з іранськими дронами. Таке рішення може змінити ставлення країн регіону, а також зміцнити міжнародні позиції.
Українські експерти вирушили в три країни Близького Сходу, щоб поділитися досвідом збиття іранських дронів. Україна розраховує отримати ракети до Patriot.
Засновник аналітичної спільноти Resurgam Дмитро Корнієнко розповів 24 Каналу, що залучення українських експертів на Близький Схід свідчить про серйозну роль держави у військовому плані та позитивно вплине на ВПК.