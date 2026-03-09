Засновник аналітичної спільноти Resurgam Дмитро Корнієнко розповів 24 Каналу, що Україна тут працює як на свою репутацію, так і продає можливості власного військово-промислового комплексу. Це було правильне рішення.

Чому Україна погодилася допомогти?

За словами Корнієнка, арабські країни, які є одними з головних імпортерів зброї, змушені звернутися до України. Це свідчить про серйозну роль нашої держави у військовому плані. Однак не варто забувати, що це ще й важливий шанс для українського ВПК.

Вікно можливостей продати нашу унікальність є насправді невеликим. Ми завжди кажемо, що маємо унікальний досвід. Але наш досвід поступово буде йти в інші країни; технології будуть перекочовувати. І можливість дорого продати свій досвід не буде вічною. Треба буде цим користатися,

– зазначив Корнієнко.

Перша група українських спеціалістів вже вирушила на Близький Схід 9 березня. Військові експерти та політологи пояснили, чому Україна погодилася допомогти.

Не варто забувати, що арабські країни є надзвичайно важливими для Дональда Трампа. Певна частка його бізнесу та його партнерів працює саме в цих державах. Тому він зацікавлений, аби там був спокій. Україна може тут почати просувати свої інтереси.

Якщо війна триватиме довше місяця, то ми вже зможемо говорити, що певних ресурсів не вистачає. Пропонувати обмін дронів та технологій на ракети до Patriot і так далі,

– зауважив Корнієнко.

