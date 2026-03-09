Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю The New York Times.

Дивіться також Чи справді ОАЕ могли вперше вдарити по Ірані, і що це може означати

Як Україна допомагає країнам Близького Сходу і США у протистоянні з Іраном?

Ми відреагували негайно. Я сказав: так, звісно, ми відправимо наших експертів,

– пригадав Зеленський свою реакцію на запит США, повертаючись потягом зі сходу України до Києва.

Війна США та Ізраїлю проти Ірану може відвернути увагу світу від війни в Україні. Водночас вона відкриває для Києва можливість використати свій здобутий у боях досвід і сучасні технології на новому напрямку. Україна активно пропонує допомогу американським військовим і їхнім союзникам на Близькому Сході у захисті від іранських ударних дронів – таких самих, які Росія вже роками застосовує проти України.

Після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану Зеленський розповів, що йому телефонували лідери Бахрейну, Об'єднаних Арабських Еміратів, Йорданії, Кувейту, Катару та Саудівської Аравії з проханням про допомогу.

Президент також повідомив, що ще одна команда українських фахівців вирушить на Близький Схід, щоб допомогти країнам оцінити, як захиститися від іранських дронів без використання дорогих і дефіцитних ракет Patriot.

Лише за перші дні війни з Іраном країни Близького Сходу використали понад 800 ракет Patriot. Їх застосували для відбиття понад 2 тисяч іранських ударних дронів і більш ніж 500 балістичних ракет. Тим часом за всі чотири роки війни Україна отримала лише близько 600 таких сучасних ракет Patriot.

Вартість виробництва одного "Шахеда" може сягати 50 тисяч доларів. Водночас одна ракета-перехоплювач комплексу Patriot американського виробництва коштує понад 3 мільйони доларів.

Тому для боротьби з дронами українці використовують великокаліберні кулемети, дешевші ракети з винищувачів F-16, засоби радіоелектронної боротьби та нові українські дрони-перехоплювачі.

Президент України наголосив, що хоче допомогти країнам Близького Сходу, але водночас повинен враховувати потреби самої України, адже війна триває вже 5-ий рік.

Київ пропонує країнам Близького Сходу обмінювати українські дрони-перехоплювачі на потужніші системи, необхідні для боротьби з російськими балістичними ракетами. Крім того, Україна готова допомагати цим державам в обмін на дипломатичну підтримку, щоб підштовхнути Росію до припинення вогню. Зеленський зауважив, що деякі країни Близького Сходу мають "дуже тісні відносини з Росією".

Саме тому я сказав: можливо, вони зможуть поговорити з росіянами, і ті погодяться на паузу. У такому разі ми, звісно, можемо допомогти Близькому Сходу з обороною,

– сказав політик.

Як Росія співпрацює з Іраном проти США?