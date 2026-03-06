Москва надає Ірану розвіддані для коригування ударів по американських силах на Близькому Сході. Про це The Washinghton Post повідомили троє посадовців на умовах анонімності.

Як Росія допомагає Ірану воювати зі США?

За словами чиновників, з початку операції США в Ірані Росія передає Тегерану координати американських військових об'єктів, зокрема кораблів і літаків.

Наскільки масштабною є допомога Росії Ірану в наведені цілей, поки що не до кінця зрозуміло. Водночас власні можливості Ірану з виявлення американських сил, за словами посадовців, уже були частково ослаблені менш ніж за тиждень бойових дій.

Аналітики кажуть, що передача розвідданих з Росії могла пояснити точність ударів Ірану по американських об'єктах, зокрема по системах управління, радарах і тимчасових військових спорудах. Останніми днями також було уражено резидентуру ЦРУ при посольстві США в Ер-Ріяді.

Експертка з російської армії Дара Массікот зазначила, що Іран дуже точно б'є по радарах раннього попередження та системах далекого радіолокаційного виявлення.

Іран має лише кілька військових супутників і не володіє власною супутниковою мережею. Тому супутникові знімки від Росії з її значно потужнішими космічними можливостями можуть бути надзвичайно цінними.

Дослідниця Гарвардського університету Ніколь Граєвскі зазначила, що іранські удари у відповідь демонструють високий рівень технологічності, як у виборі цілей, так і у здатності подекуди перевантажувати американську та союзницьку ППО.

За її словами, іранські ракети та дрони все частіше прориваються через системи протиповітряної оборони, а якість атак навіть перевищує рівень під час 12-денної війни з Ізраїлем минулого літа.

Тим часом Пентагон швидко витрачає запаси високоточної зброї та перехоплювачів ППО, що підкреслює побоювання, які раніше висловлював голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн.

Яку позицію Росія зайняла щодо війни в Ірані?

Росія розкритикувала операцію США та Ізраїлю проти Ірану, назвавши її порушенням міжнародного права. Також вона засудила вбивство аятоли Алі Хаменеї.

Окрім того, Кремль намагається використати загострення на Близькому Сході в питанні України. Так, очільник МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що США та Ізраїль намагаються втягнути країни Перської затоки у конфлікт так само, як Захід нібито втягнув Україну у конфлікт з Росією. Москва прагне покласти відповідальність на США за можливі невдачі у мирних переговорах щодо України.

Тим часом Дональд Трамп у новій заяві каже, що Володимир Путін нібито готовий укласти угоду з Києвом. Президент США вкотре виставляє саме Україну як сторону, яка чинить супротив миру.