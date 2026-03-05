Про це повідомляє Politico.
Яку нову заяву Трамп зробив щодо переговорів України і Росії?
Президент США Дональд Трамп зазначив, що переговори щодо України тривають, незважаючи на події в Ірані.
Зеленський має взятися за справу, і він має підписати угоду,
– заявив Трамп.
Трамп вважає, що російський диктатор Владімір Путін готовий укласти угоду.
У нього уточнили, чи вважає він Зеленського перешкодою у мирному процесі, на що Трамп ухилився, сказавши, що український президент нібито не виявляє достатньої готовності до переговорів.
Це незбагненно, що він є перешкодою. Ви не маєте карт. Тепер у нього ще менше карт,
– сказав Трамп.
Президент Зеленський казав, що переговори в Абу-Дабі відкладені
Президент України Володимир Зеленський ввечері 4 березня заявив, що через ситуацію навколо Ірану ще немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі. Він підкреслив, що Україна готова пести перговори як тільки це стане можливо.
Україна готова вести їх деінде. Серед варіантів Зеленський називав Туреччину і Швейцарію.
Наступний раунд переговорів планувався у проміжку з 5 по 9 березня. Українська сторона говорила з американською про можливу зміну місця проведення і відтермінування зустрічі на деякий час.