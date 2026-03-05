Про це повідомляє Politico.

Яку нову заяву Трамп зробив щодо переговорів України і Росії?

Президент США Дональд Трамп зазначив, що переговори щодо України тривають, незважаючи на події в Ірані.

Зеленський має взятися за справу, і він має підписати угоду,

– заявив Трамп.

Трамп вважає, що російський диктатор Владімір Путін готовий укласти угоду.

У нього уточнили, чи вважає він Зеленського перешкодою у мирному процесі, на що Трамп ухилився, сказавши, що український президент нібито не виявляє достатньої готовності до переговорів.

Це незбагненно, що він є перешкодою. Ви не маєте карт. Тепер у нього ще менше карт,

– сказав Трамп.

Президент Зеленський казав, що переговори в Абу-Дабі відкладені