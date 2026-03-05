Один із учасників запланованих переговорів – США – активно втягнуті у протистояння з Іраном, а місце зустрічі зазнає обстрілів. В інтерв'ю Rai Italia Володимир Зеленський розповів про перспективи проведення нового раунду тристоронніх перемовин.

Коли буде наступна зустріч України, Росії та США?

Президент нагадав, що наступна зустріч Україна – США – Росія планувалась у проміжку з 5 по 9 березня. За словами політика, українська сторона говорила з американською про можливу зміну місця проведення і відтермінування зустрічі на деякий час через війну на Близькому Сході.

Глава держави висловив сподівання, що обмін військовополоненими, про яких домовлялися в ході попередніх зустрічей, таки відбудеться у найближчі дні.

До слова, російські джерела кажуть, що Стамбул є одним із можливих альтернативних місць проведення тристоронньої зустрічі.

