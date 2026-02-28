Російська делегація під час минулих переговорів визнала, що Москва буде змушена прийняти американські гарантії безпеки для Києва. Про це керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив в ексклюзивному інтерв'ю для "Ми – Україна".

Чи згодна Росія з гарантіями безпеки США для України?

На минулих перемовинах російська сторона, до прикладу, прямо сказала, що гарантії безпеки, які Україні пропонують США, вони їх приймуть. Ті гарантії, що пропонуються Сполученими Штатами, вони прямо кажуть, що так, ну ми будемо змушені, ми готові їх прийняти. Для України – це наші гарантії, а їм прийдеться їх поважати,

– сказав Буданов.