У цьому переконані аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Скільки ще, імовірно, триватиме війна в Україні?

За даними джерела у внутрішньополітичному блоці Кремля, у мирних перемовинах досі залишаються принципові розбіжності. Ідеться про вимогу Москви юридичного визнання анексованих українських територій та відмову Києва від курсу на НАТО.

Водночас двоє політтехнологів, наближених до путінської партії "Єдина Росія", зауважили, що її представники вже готують військовий блок до своєї кампанії на виборах до Держдуми у вересні 2026 року. За їхніми словами, в партії не розраховують на швидке завершення війни, тому не планують змінювати стратегію навіть у разі можливих політичних зрушень.

Аналітики також фіксують ознаки того, що Кремль інтегрує тему війни у свою передвиборчу стратегію, підтримуючи кандидатів із жорсткою провоєнною позицією. В ISW додали, що такі рішення та дії можуть свідчити про намір Москви продовжувати війну щонайменше до осені, а, ймовірно, іще довше.

Чому Росія погодилась на мирні переговори?

Експерти переконані, дії Москви спрямовані на гальмування переговорного процесу. Кремль намагається виграти час й покращити свої позиції на фронті. Джерело підтвердило, що Москва лише створює видимість активного діалогу, однак зацікавлена лише у затягувані перемовин.

Путін розглядає переговори як спосіб контролювати розвиток подій й не допустити сценаріїв, які були б не вигідні його країні. Саме завдяки тактиці затягування Росія намагається досягнути конкретних результатів. Одним із них є затримка передачі "Томагавків" від США для України, принаймні допоки тривають дипломатичні зустрічі.

Крім того, Москва навмисно гальмує мирну угоду, аби зберегти можливість продовжувати бойові дії вже з вигідніших позицій. Така інформація збігається з оцінками ISW, де вважають, що Росія намагається виграти час для просування на фронті та реалізації своїх військових планів.

