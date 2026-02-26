Про це написали у виданні Axios, посилаючись, щоправда, на анонімні джерела. Розповідаємо, що відомо на цей момент.

Неочікуваний дзвінок Трампа і Зеленського 25 лютого: які подробиці дізналися ЗМІ?

Дональд Трамп мав неочікувану телефонну розмову з Володимиром Зеленським увечері 25 лютого. Президенти США й України обговорювали перспективи завершення війни. Американські ЗМІ оприлюднили деякі подробиці того, про що саме мовилося.

З посиланням на неназваних українських посадовців журналісти стверджують, що бесіда, яка тривала близько 30 хвилин, відбулася у позитивній атмосфері. При цьому, що найцікавіше, Трамп наголосив на прагненні завершити війну впродовж якнайкоротшого проміжку часу, в ідеалі – місяця.

Глава Білого дому назвавши війну "занадто довгою" і вказав, що готовий докласти зусиль для мирного врегулювання. Цікаво, що під час розмови президентів були присутні Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Український глава держави у телеграмі також зазначав, що обговорював з американським колегою теми, які найближчими днями мають бути предметом переговорів у Женеві. А ще підготовку до нових тристоронніх зустрічей між Україною, США і Росією у березні.

