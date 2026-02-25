Про це повідомив офіційний акаунт Білого дому в соцмережі X.

Яку тактику обрали США?

Джей Ді Венс заявив, що американська сторона вела "дуже, дуже обережні" переговори як з російською делегацією, так і з українською.

Очевидно, що росіяни мають певні червоні лінії, українці мають певні червоні лінії, і президент щойно доручив всій команді, починаючи з Марко Рубіо, спробувати покласти край вбивствам,
– наголосив віцепрезидент.

Венс додав, що це важке завдання та нагадав, що Трамп неодноразово зазначав, що вважав війну в Україні "найлегшою для вирішення".

Він також висловив думку, що зараз спостерігається певний прогрес у переговорах із обома сторонами.

Ми просто будемо продовжувати працювати над цим. Зрештою, ми або досягнемо успіху, або ні,
– підсумував Джей Ді Венс.

Наразі, за його словами, Трамп налаштований "досить оптимістично" щодо успішного завершення війни в Україні.

Коли відбудуться нові переговори?

  • Наразі відомо, що в четвер, 26 лютого, Рустем Умєров проведе зустріч із американськими переговорниками. Сторони обговорюватимуть післявоєнне відновлення України та готуватимуться до перемовин за участю Росії.

  • Президент також доручив Умєрову окремо зосередитись на гуманітарному напрямку перемовин, зокрема на питанні обміну військовополоненими.

  • Натомість тристороння зустріч України, США та Росії можливо відбудеться протягом тижня або 10 днів. Місцем зустрічі делегацій, ймовірно, знову стане Швейцарія.