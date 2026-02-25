Про це повідомив офіційний акаунт Білого дому в соцмережі X.
Яку тактику обрали США?
Джей Ді Венс заявив, що американська сторона вела "дуже, дуже обережні" переговори як з російською делегацією, так і з українською.
Очевидно, що росіяни мають певні червоні лінії, українці мають певні червоні лінії, і президент щойно доручив всій команді, починаючи з Марко Рубіо, спробувати покласти край вбивствам,
– наголосив віцепрезидент.
Венс додав, що це важке завдання та нагадав, що Трамп неодноразово зазначав, що вважав війну в Україні "найлегшою для вирішення".
Він також висловив думку, що зараз спостерігається певний прогрес у переговорах із обома сторонами.
Ми просто будемо продовжувати працювати над цим. Зрештою, ми або досягнемо успіху, або ні,
– підсумував Джей Ді Венс.
Наразі, за його словами, Трамп налаштований "досить оптимістично" щодо успішного завершення війни в Україні.
Коли відбудуться нові переговори?
Наразі відомо, що в четвер, 26 лютого, Рустем Умєров проведе зустріч із американськими переговорниками. Сторони обговорюватимуть післявоєнне відновлення України та готуватимуться до перемовин за участю Росії.
Президент також доручив Умєрову окремо зосередитись на гуманітарному напрямку перемовин, зокрема на питанні обміну військовополоненими.
Натомість тристороння зустріч України, США та Росії можливо відбудеться протягом тижня або 10 днів. Місцем зустрічі делегацій, ймовірно, знову стане Швейцарія.