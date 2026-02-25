Об этом сообщил официальный аккаунт Белого дома в соцсети X.

Какую тактику выбрали США?

Джей Ди Вэнс заявил, что американская сторона вела "очень, очень осторожные" переговоры как с российской делегацией, так и с украинской.

Очевидно, что россияне имеют определенные красные линии, украинцы имеют определенные красные линии, и президент только что поручил всей команде, начиная с Марко Рубио, попытаться положить конец убийствам,

– подчеркнул вице-президент.

Вэнс добавил, что это трудная задача и напомнил, что Трамп неоднократно отмечал, что считал войну в Украине "самой легкой для решения".

Он также выразил мнение, что сейчас наблюдается определенный прогресс в переговорах с обеими сторонами.

Мы просто будем продолжать работать над этим. В конце концов, мы или добьемся успеха, или нет,

– подытожил Джей Ди Вэнс.

Сейчас, по его словам, Трамп настроен "достаточно оптимистично" относительно успешного завершения войны в Украине.

Когда состоятся новые переговоры?