Об этом сообщил официальный аккаунт Белого дома в соцсети X.
Какую тактику выбрали США?
Джей Ди Вэнс заявил, что американская сторона вела "очень, очень осторожные" переговоры как с российской делегацией, так и с украинской.
Очевидно, что россияне имеют определенные красные линии, украинцы имеют определенные красные линии, и президент только что поручил всей команде, начиная с Марко Рубио, попытаться положить конец убийствам,
– подчеркнул вице-президент.
Вэнс добавил, что это трудная задача и напомнил, что Трамп неоднократно отмечал, что считал войну в Украине "самой легкой для решения".
Он также выразил мнение, что сейчас наблюдается определенный прогресс в переговорах с обеими сторонами.
Мы просто будем продолжать работать над этим. В конце концов, мы или добьемся успеха, или нет,
– подытожил Джей Ди Вэнс.
Сейчас, по его словам, Трамп настроен "достаточно оптимистично" относительно успешного завершения войны в Украине.
Когда состоятся новые переговоры?
Известно, что в четверг, 26 февраля, Рустем Умеров проведет встречу с американскими переговорщиками. Стороны будут обсуждать послевоенное восстановление Украины и готовиться к переговорам с участием России.
Президент также поручил Умерову отдельно сосредоточиться на гуманитарном направлении переговоров, в частности на вопросе обмена военнопленными.
Зато трехсторонняя встреча Украины, США и России возможно состоится в течение недели или 10 дней. Местом встречи делегаций, вероятно, снова станет Швейцария.