Украинцы же продолжают поражать мир своей силой и выдержкой. Однако затяжное противостояние истощает силы обеих сторон. Специально для 24 Канала военные и эксперты предположили, как долго еще может продолжаться война в Украине и что заставит Кремль вывести свои войска с нашей территории.

Обратите внимание Трамп хочет завершить войну в Украине до 4 июля, – Bloomberg

К чему надо готовиться украинцам?

Несмотря на оживление переговорного процесса и громкие заявления о возможном мире, позиции сторон по завершению войны остаются неизменными. Подполковник, начальник отдела международного военного сотрудничества командования Сил ТрО Тарас Березовец объяснил, что нынешняя активность вокруг переговоров скорее носит политический характер. По его мнению, при текущем развитии событий стоит готовиться к длительному противостоянию.

По консервативному сценарию война может длиться еще минимум полтора – два года. Это не оптимистичный прогноз, но его следует воспринимать трезво – как оценку, базирующуюся на текущих тенденциях на фронте и в экономике противника,

– считает Березовец.

Именно поэтому, подытожил он, украинцам важно готовиться к длительному противостоянию, а не ждать быстрых решений. Кремль не пересмотрел своих ключевых требований.

Владимир Путин использует переговорный процесс прежде всего для создания внешнего эффекта – демонстрации якобы готовности к диалогу, в частности, это нужно Путину для формирования соответствующей "картинки" для Дональда Трампа.

Важно! Владимир Зеленский заявил, что не может назвать конкретные сроки завершения войны, и подчеркнул, что мир возможен только при условии прекращения огня и реального давления на Россию со стороны США и Европы. По его словам, без четких гарантий безопасности сдвигов в переговорах ожидать сложно.

Отдельно он обратил внимание на экономический фактор. Кремль, по его словам, стремится избежать усиления санкций, особенно в сфере так называемого теневого флота и арестов судов, которые помогают обходить ограничения. Именно экономическое давление сейчас является одним из ключевых рисков для России.

В России уже на официальном уровне признают сложную экономическую ситуацию: растет инфляция, задерживаются выплаты в регионах, сокращаются социальные программы и инвестиции. В то же время это не означает быстрого краха системы или автоматического завершения войны,

– подчеркнул Березовец.

По его словам, даже в случае углубления экономического кризиса Кремль имеет исторический опыт функционирования в условиях жесткой экономии. И Россия, и Советский Союз в прошлом продолжали агрессивную политику, несмотря на серьезные внутренние трудности. Поэтому ожидать, что экономические проблемы сами по себе изменят курс Москвы, не стоит.

Заставят ли Кремль завершить войну экономические проблемы: смотрите видео

Сколько еще может продолжаться война?

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук отметил, что прогнозирование завершения войны – дело неблагодарное. По его словам, более-менее обоснованно можно оценивать только ближайшую перспективу – на несколько месяцев вперед.

Он напомнил, что российская агрессия против Украины продолжается еще с 2014 года, и тогда мало кто мог предсказать полномасштабное вторжение через восемь лет. Именно поэтому сейчас к любым громким прогнозам относительно быстрого завершения войны стоит относиться осторожно.

В начале полномасштабного вторжения звучали заявления, что Украина не удержится и трех недель. Однако государство выстояло. Зато, анализируя текущую ситуацию на фронте и ресурсы противника, можно сделать вывод, что в ближайшей перспективе Россия не демонстрирует намерений останавливать боевые действия,

– сказал Лакийчук.

По его оценке, враг вероятно накапливает силы для продолжения стратегических наступательных действий весной или летом. Поэтому с высокой вероятностью в течение следующих 6 – 9 месяцев война будет продолжаться.

К теме! Владимир Зеленский заявил о готовности рассмотреть вариант замораживания войны по нынешней линии фронта. В то же время он категорически отверг требование Москвы о выводе украинских войск из подконтрольных Киеву районов Донецкой области. Президент подчеркнул, что Украина не пойдет на территориальные уступки, ведь не верит, что это остановит агрессию Кремля.

Есть ли сигналы о завершении войны: смотрите видео

При каких условиях Россия может вывести войска из Украины?

Политический эксперт, доктор философии Андрей Городницкий очертил два сценария, которые потенциально могут заставить Кремль прекратить боевые действия.

Первый вариант – смена режима в России. По словам эксперта, гипотетический дворцовый переворот может привести к перераспределению власти среди кремлевского окружения.

В таком случае новое руководство могло бы пойти на договоренности с Западом для восстановления экономики и международных связей. При этом вероятность прекращения огня будет очень высока,

– считает политолог.

В то же время возвращение оккупированных территорий остается под вопросом, ведь у власти, вероятно, остались бы представители той же элиты, которые стремились бы сохранить контроль и влияние.

Второй сценарий – потеря Россией способности вести войну. Речь идет о ситуации, когда экономические, военные или внутриполитические факторы сделают невозможным дальнейшее продолжение боевых действий. Этот вариант эксперт называет вполне реалистичным, однако не ожидает его реализации в ближайшее время.

Именно первый сценарий выглядит более вероятным и может произойти неожиданно. Все будет зависеть от уровня сплоченности элит и их готовности устранить действующую власть,

– добавил Городницкий.

В качестве примера он вспомнил поход Евгения Пригожина на Москву, который стал неожиданностью и теоретически мог иметь для Украины значительно более благоприятные последствия.

В то же время политолог отметил, что стратегия экономического истощения России может дать результат в перспективе одного-двух или даже трех лет. Только после потери ресурсной способности вести войну, по его словам, появится реальная возможность вытеснить российские войска с украинских территорий. Однако этот путь не предусматривает быстрого развития событий.

Смотрите также! Отдельные высокопоставленные чиновники в Европе предполагают, что война может длиться еще 1 – 3 года. Издание The Wall Street Journal писало, что Зеленский якобы обсуждал с ближайшим окружением подготовку к затяжному противостоянию после неудачных переговоров. Однако советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин опроверг эту информацию. По его словам, сообщения о якобы провале переговоров или планах воевать еще три года не соответствуют действительности и являются фейковыми.

Какие наиболее вероятные причины завершения войны: смотрите видео

Как продвигаются мирные переговоры?