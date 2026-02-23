Возможно, Путин удовлетворится Донбассом на время. Но через несколько лет, восстановив силы, он нападет снова. Такое мнение в интервью BBC высказал украинский лидер.

Смотрите также Зеленский заявил о новой тактике массированных атак России

Почему Зеленский не согласится на территориальные уступки России?

Владимир Зеленский решительно против прекращения огня на условиях Кремля, которые предусматривают отказ Украины от стратегических территорий, что Россия не смогла захватить несмотря на большие потери.

Президен объяснил, что передача России части Донецкой, а также территорий Херсонской и Запорожской областей привела бы к тому, что сотни тысяч украинцев были вынуждены покинуть свои дома.

По словам политика, вывод ВСУ из частично оккупированных областей означал бы ослабление украинский. "И я уверен, что такой "отвод" расколол бы наше общество", – добавил он.

Отдельно Зеленский подчеркнул, что победа Украины – это сохранение независимости и возвращение границ 1991 года. В то же время он признал, что быстрое освобождение всех территорий сейчас означало бы слишком большие потери. Украине не хватает людей и оружия.

Президент также прокомментировал переговоры со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Зеленский подчеркнул, что США должны останавливать Россию, а не пытаться ей угодить.

Что известно о переговорах Украины, США и России по Донбассу?