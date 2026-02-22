Владимир Зеленский провел совещание с представителями областей, где обсудил новую тактику массированных обстрелов.

Какую новую тактику Россия использует во время массированных атак?

Оккупанты стали чаще бить по объектам логистики. Прежде всего это железная дорога, а также водоснабжение.

Президент заявил, что власть на местах должна принять во внимание эту угрозу и обеспечить соответствующей инфраструктуре надежную защиту. "Противовоздушная оборона, Министерство обороны, правительственные структуры тоже получили необходимые задачи. Я рассчитываю, что на всех уровнях работа будет совместной и действительно оперативной", – добавил глава государства.

Напомним, что ночью 22 февраля Россия запустила по Украине 345 ракет и дронов. Под основным ударом оказались Киевщина, Кировоградщина, Полтавщина и Одесская область.

Какие последствия российской атаки на Украину 22 февраля?