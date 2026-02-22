Владимир Зеленский провел совещание с представителями областей, где обсудил новую тактику массированных обстрелов.
Какую новую тактику Россия использует во время массированных атак?
Оккупанты стали чаще бить по объектам логистики. Прежде всего это железная дорога, а также водоснабжение.
Президент заявил, что власть на местах должна принять во внимание эту угрозу и обеспечить соответствующей инфраструктуре надежную защиту. "Противовоздушная оборона, Министерство обороны, правительственные структуры тоже получили необходимые задачи. Я рассчитываю, что на всех уровнях работа будет совместной и действительно оперативной", – добавил глава государства.
Напомним, что ночью 22 февраля Россия запустила по Украине 345 ракет и дронов. Под основным ударом оказались Киевщина, Кировоградщина, Полтавщина и Одесская область.
Какие последствия российской атаки на Украину 22 февраля?
Россия атаковала американское предприятие "Монделис" в Тростянце Сумской области. Ракета попала в один из производственных корпусов. К счастью, обошлось без жертв. Завод производит пищевые продукты, в частности кондитерские изделия, печенье и снеки. Сейчас бизнес владеет брендами Oreo, Milka, Toblerone, Belvita, Dirol. Предприятие является важной частью экономики Украины и США.
В результате массированной российской атаки зафиксированы разрушения и пожары в Обуховском, Броварском, Бориспольском, Бучанском и Фастовском районах Киевской области. Повреждены объекты инфраструктуры, частные жилые и хозяйственные постройки. Погиб один человек, пострадали 17 человек.
Российские войска нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Одесской области, пытаясь оставить людей без света и тепла. В результате попаданий зафиксированы значительные повреждения и масштабные возгорания.