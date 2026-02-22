Володимир Зеленський провів нараду з представниками областей, де обговорив нову тактику масованих обстрілів.

Дивіться також Масована атака на Україну ракетами та дронами 22 лютого: постраждалих стало більше

Яку нову тактику Росія використовує під час масованих атак?

Окупанти почали частіше бити по об'єктах логістики. Передусім це залізниця, а також водопостачання.

Президент заявив, що влада на місцях має взяти до уваги цю загрозу і забезпечити відповідній інфраструктурі надійний захист. "Протиповітряна оборона, Міністерство оборони, урядові структури теж отримали необхідні завдання. Я розраховую, що на всіх рівнях робота буде спільною і справді оперативною", – додав глава держави.

Нагадаємо, що уночі 22 лютого Росія запустила по Україні 345 ракет і дронів. Під основним ударом опинилися Київщина, Кіровоградщина, Полтавщина та Одещина.

Які наслідки російської атаки на Україну 22 лютого?