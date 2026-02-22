Але уникнути влучань повністю не вдалося. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Як сили ППО відбили нічну атаку?

У Повітярних силах констатували, що росіяни завдали цілеспрямованого комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури, застосувавши для цього ударні безпілотники та ракети повітряного та наземного нападу.

Ворог запустив 4 протикорабельні ракети "Циркон", 22 балістичні ракети Іскандер-М/С-400, 18 крилатих ракет Х-101, 2 крилаті ракети Іскандер-К, 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 297 ударних БпЛА типу "Шахед" й інших.

Згідно з оприлюдненою інформацією, близько 200 із запущених цілей виявились "Шахедами". Основними напрямками російської атаки опинилися Київська, Одеська, Кіровоградська, а також Полтавська області.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Станом на 10:00 вони збили 307 цілей – 33 ракети та 274 безпілотники різних типів:

2 протикорабельні ракети "Циркон";

8 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;

17 крилатих ракет Х-101; - 2 крилаті ракети Іскандер-К;

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

274 ворожих БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 14 ракет та 23 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 5 локаціях. Інформація щодо кількох ворожих ракет уточнюється. Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА,

– ідеться у повідомленні.



Скільки цілей збили сили ППО / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Які наслідки комбінованої атаки?