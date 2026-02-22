Но избежать попаданий полностью не удалось. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Смотрите также Россия подняла МиГ-31К, бьет "Шахедами" и запустила ракеты из Ту: объявлена ​​угроза баллистики

Как силы ПВО отбили ночную атаку?

В Воздушных силах констатировали, что россияне нанесли целенаправленный комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры, применив для этого ударные беспилотники и ракеты воздушного и наземного нападения.

Враг запустил 4 противокорабельные ракеты "Циркон", 22 баллистические ракеты Искандер-М/С-400, 18 крылатых ракет Х-101, 2 крылатые ракеты Искандер-К, 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 297 ударных БпЛА типа "Шахед" и других.

Согласно обнародованной информации, около 200 из запущенных целей оказались "Шахедами". Основными направлениями российской атаки оказались Киевская, Одесская, Кировоградская, а также Полтавская области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По состоянию на 10:00 они сбили 307 целей – 33 ракеты и 274 беспилотники различных типов:

2 противокорабельные ракеты "Циркон";

8 баллистических ракет Искандер-М/С-400;

17 крылатых ракет Х-101; - 2 крылатые ракеты Искандер-К;

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

274 вражеских БпЛА различных типов.

Зафиксировано попадание 14 ракет и 23 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 5 локациях. Информация о нескольких вражеских ракет уточняется. Атака продолжается, в воздушном пространстве вражеские БПЛА,

– говорится в сообщении.



Сколько целей сбили силы ПВО / Инфографика Воздушных сил ВСУ

Какие последствия комбинированной атаки?