Зауважимо, за попередньою інформацією моніторингових каналів, відбулося перебазування щонайменше 3 бортів Ту-95МС та 1 борту Ту-160 в Західний регіон, тобто на аеродроми "Оленья" та "Енгельс", що може свідчити про можливу масовану атаку.

19:24, 21 лютого

  • БпЛА на півночі Сумщини курсом на Ямпіль.
  • БпЛА на півдні Сумщини курсом на Славгород.
  • БпЛА на півночі Донеччини курсом на Краматорськ, Добропілля.
18:44, 21 лютого

БпЛА з Бєлгородської області Росії на північ Харківщини!

18:41, 21 лютого

  • БпЛА на півночі, сході Сумщини курсом на Глухів, Краснопілля.
  • БпЛА у центрі, на півночі, сході Харківщини курсом на Балаклію, Шевченкове, Старий Салтів.
  • БпЛА на півночі Донеччини курсом на Краматорськ.
  • БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Межову, Петропавлівку.
  • БпЛА південніше Запоріжжя.
18:19, 21 лютого

БпЛА на Запоріжжя з півдня.

18:18, 21 лютого

БпЛА на Харків з півночі!

18:06, 21 лютого

БпЛА на Чугуїв з півночі.

17:52, 21 лютого

БпЛА на Чернігів зі сходу!