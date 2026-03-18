Про це лідер держави заявив в інтерв'ю BBC. Слід сказати, що Зеленський перебуває у Великій Британії з візитом.

Як війна в Ірані впливає на війну в Україні?

Гарант звернув увагу на те, що через події на Близькому Сході відвертається увага від України. А "Америка дивиться в інший бік".

Переговори щодо миру постійно відкладаються. Є одна причина – війна в Ірані,

– додав Зеленський.

Довідка. Власне, Зеленський тільки підтвердив думку Financial Times про те, що Трамп повністю зосередився на Ірані. Цікаво, що росіяни в особі Пєскова кажуть, нібито це не так, адже Трамп активно критикує і Зеленського, а значить пам'ятає про війну в Україні.

Зеленський застеріг від розколу серед західних лідерів і сказав, що має "дуже погане передчуття" щодо впливу війни в Ірані на Україну. "Я б дуже хотів, щоб президент Трамп зустрівся зі Стармером, щоб у них була спільна позиція",

– цитують його журналісти.

Глава держави висловився, що треба опанувати емоції. Водночас визнав, що вказувати Трампу не вдасться.

Мова про те, що Дональд Трамп активно критикує Кіра Стармера і не збирається зупинятися. США хочуть, щоб Лондон надав військову допомогу для бойових дій в Ірані. Та Велика Британія, як і інші європейські союзники, не поспішає. Через це Трамп назвав Стармера "не Черчилем" – і сказав, що розчарований британським прем'єром.

Зверніть увагу! Кір Стармер був одним із перших європейців, до кого звернувся Трамп. Тож і потрапив під шквал критики теж одним із перших.

