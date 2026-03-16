Політолог Валерій Димов в ефірі 24 Каналу пояснив, що на тлі цієї паузи позиції сторін не залишилися незмінними. За його словами, Україна за цей час посилилася і підійшла до можливих нових переговорів з додатковими козирями.

Україна зайшла в цю паузу з сильнішими козирями

Димов вважає, що за час, поки нову зустріч не можуть узгодити, позиція України стала сильнішою. За його словами, Київ уже не виглядає стороною, якою можна знехтувати або про яку можна домовлятися без неї. Він пов'язує це і з ослабленням Трампа, і з тим, що навіть його команді тепер доводиться більше зважати на союзників.

Перше, Трамп став слабшим. Він тепер залежить від ситуації, в тому числі від своїх союзників,

– зауважив він.

Україну інакше побачили ті країни, які раніше не дуже вникали в цю війну. Зокрема, йдеться про держави Перської затоки, а також про людей, пов'язаних із близькосхідними інвестфондами, які раніше дивилися на Україну як на щось далеке. Тепер, за словами політолога, ця розмова вже виглядає інакше.

Ми були не за столом, а в меню. Нам свідомо не давали козирів, але зараз ми їх отримали,

– наголосив він.

Через це українська позиція у можливих нових переговорах стала вагомішою. Саме тому, як він вважає, Росії й тим людям, які хотіли домовлятися без України, тепер значно важче просувати свої умови.

Нагадаємо: нова тристороння зустріч США, України та Росії опинилася під загрозою зриву, бо американці наполягають на переговорах у США, а російська делегація не хоче туди летіти. Україна заявляє про готовність до зустрічі в будь-якій країні, а сам раунд попередньо планують на середину наступного тижня.

Домовлятися з Росією за рахунок України стало важче

Сама пауза в переговорах не означає, що процес зник, проблема в іншому: зараз уже значно важче повернутися до схеми, коли хтось говорить із Москвою про Україну без самої України. Цю модель ламає і нова вага Києва, і брак довіри між усіма учасниками.

Певною мірою зараз ніхто нікому не вірить,

– сказав Димов.

Він нагадав, що раніше частина американських перемовників могла розраховувати на просту формулу: Росія імітує діалог, робить кілька показових кроків, а це подають як рух до миру. Тепер, за його словами, така схема працює гірше, бо Україна стала помітнішою, а домовленості за її рахунок уже не виглядають легкими. Саме тому нова зустріч поки не складається, а сама розмова зависла.

Українська позиція на тих перемовинах стала вагомішою. І з цим не можуть погодитися росіяни, і з цим не можуть погоджуватися ті самі люди, які домовлялися за рахунок України,

– наголосив він.

Через це формально переговори ніби поставлені на паузу, але сама боротьба за умови майбутньої розмови триває просто зараз.

До слова: у Кремлі заявили, що переговорний процес фактично зупинився через зміну пріоритетів США. Водночас Володимир Зеленський наголосив, що війну треба завершувати якнайшвидше, і припустив, що російська делегація може затягувати переговори, щоб виграти час для своїх військ на фронті.

Останні новини про мирні переговори: