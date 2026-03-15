Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.

Як Ушаков відповів французам?

За інформацією видання, у лютому до Москви прибули радники президента Франції – Бертран Бюшвальтер і Еммануель Бонн. Під час зустрічей французька сторона наполягала, що Росія має погодитися на участь європейських партнерів України у переговорному процесі щодо миру.

Втім, як розповів один із високопоставлених європейських дипломатів, реакція Ушакова була різкою та фактично зводилася до того, що Москва не зацікавлена в такій пропозиції.

Відповідь Ушакова на це питання була фактично такою: "Вибачте, насправді не маємо, йдіть нах*й",

– розповів високопоставлений європейський дипломат.

Своєю чергою речник президента Росії Дмитро Пєсков у коментарі Financial Times заявив, що, на його думку, європейські країни не сприяють мирному врегулюванню.

"Коли приїхав представник Франції, він не приніс жодних позитивних сигналів. Тож не почув нічого позитивного. На жаль, європейці витрачають усі свої зусилля на те, щоб переконати українців продовжувати війну. Ми переконані, що європейці помиляються з погляду власного майбутнього", – сказав Пєсков.

