Зокрема, відповідні сигнали посилає прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, який відкидає можливість повернення до Стамбульських домовленостей 2022 року. Йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як Росія створює інформаційні умови для розширення вимог до України та НАТО?

За словами Пєскова, "вся реальність змінилась", а тому Стамбульські пропозиції більше не актуальні.

Пізніше інші російські посадовці, посилаючись на нього, підтримали цю позицію. Зокрема, голова комітету Ради Федерації з міжнародних справ Григорій Каразін заявив, що Стамбульські пропозиції "не мають значення", оскільки минуло 4 роки. А українська влада нібито залишається з "небажанням вести переговори".

Ведучий російського державного телеканалу Дмитро Сімес погодився з Пєсковим, однак стверджує, що ситуація в Європі стає дедалі загрозливішою для Росії.

Аналітики зазначають, що Кремль часто використовує формулювання "реалії поля бою", намагаючись створити враження про нібито неминучий крах української оборони. Однак нещодавні контратаки українських сил на кількох напрямках спростовують ці заяви.

Що відомо про проєкт Стамбульських домовленостей 2022 року?

Проєкт Стамбульських домовленостей 2022 року передбачав для України нейтральний статус, який обмежував би її право самостійно визначати власну зовнішню та безпекову політику.

Документ також передбачав значні обмеження українських Збройних Сил, включно з розміром, складом і можливостями для оборони, а також заборону на отримання військової допомоги від союзників.

Крім того, Росія та Китай мали отримати фактичне право вето у механізмі реагування на будь-яку майбутню агресію проти України, що фактично позбавляло Київ можливості самостійно захищати свою безпеку.

Експерти наголошують, що нинішні заяви Кремля можуть бути спрямовані на створення тиску на Україну та НАТО, щоб змусити їх погодитися на нові поступки, і таким чином просунути максимально жорсткі вимоги Москви, що наближаються до повної капітуляції України.

