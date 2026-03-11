За словами Пєскова, тристороння зустріч щодо врегулювання війни в Україні може відбутися у Стамбулі. Про це речник Кремля розповів для російських ЗМІ.

Як Росія планує продовжити війну?

Пєсков 11 березня заявив про можливість проведення переговорів у Стамбулі та наголосив, що Росія продовжуватиме воювати з Україною.

"Спеціальна військова операція" просувається вперед. Вона має йти вперед і завершитися успіхом, щоб подібних "акцій" надалі не було,

– сказав речник Кремля.

За його словами, варіант проведення переговорів в Абу-Дабі поки що неможливий через ситуацію на Близькому Сході. Він також зазначив про нібито успіх окупантів на фронті.

Прессекретар наголосив, що російські військові зараз діють планомірно, а тиск на передовій нібито має усунути загрози ударів Сил оборони України по Росії.

Нагадаємо, що 8 березня Дмитро Пєсков заявив, що міжнародне право фактично перестало існувати як реальний механізм, і світ опинився у правовому вакуумі. Такою думкою він поділився на тлі затримання Ніколаса Мадуро американськими військовими.

Що ще відомо про заяви Пєскова?