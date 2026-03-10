Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє пропагандистське видання "РИА Новости".
Що заявив Пєсков про переговори з Україною?
На думку російського високопосадовця, тристоронні переговори необхідно продовжувати надалі, і, за його словами, Москва зацікавлена у цьому, і навіть вдячна Сполученим Штатам за посередництво у цьому питанні.
Він додав, що США не висували ультиматум Росії стосовно припинення вогню для продовження мирного процесу у вищезгаданому форматі, і зазначив, що дата та місце проведення наступної зустрічі ще не затвердили.
Врегулювання української кризи не відкладається через події в Ірані, попри паузу у переговорах,
– запевнив він.
Крім вищезгаданого, Дмитро Пєсков спростував інформацію про те, що у рамках переговорів залишилося закінчити територіальне питання, наголосивши, що є ще "багато нюансів", які, мовляв, необхідно вирішити.
Також він прокоментував ситуацію навколо нафтопроводу "Дружба", який було пошкоджено внаслідок російського обстрілу, звинувативши Україну у можливих негативних наслідках цього для усього континенту.
"Можна сказати одне: вони дограються. Енергетичний шантаж України, пов'язаний з нафтопроводом "Дружба" , може вдарити по всіх європейцях", – наголосив Дмитро Пєсков у коментарі пропагандистам щодо ситуації.
Яка ситуація навколо "Дружби"?
Нагадаємо, що 27 січня 2026 внаслідок цілеспрямованої атаки Росії пошкоджень зазнали об'єкти ключової нафтоперекачувальної станції в районі міста Броди, зокрема й обладнання нафтопроводу "Дружба".
Володимир Зеленський заявляв, що Словаччина та Угорщина жодного разу не звернулися до російської сторони з проханням не бити по нафтопроводу, проте були публічні звинувачення Києва з цього приводу.
Після цього прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан направив до Єврокомісії чергову скаргу на президента України. Він розкритикував його слова про ситуацію з транзитом російської нафти трубопроводом "Дружба".