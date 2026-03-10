Про це Володимир Зеленський розповів під час зустрічі з журналістами. Деталі передає 24 Канал.

Про що говорили Трамп і Путін 9 березня?

Як розповів Володимир Зеленський, Україна поки не має детальної інформації про зміст бесіди між Трампом та Путіним.

США не передавали Києву деталей своїх переговорів із Росією. Хоча українська сторона щодня в контакті.

Щодо розмови Дональда Трампа і Путіна мені майже нічого не відомо,

– підкреслив Зеленський.

Він натякнув, що має деякі деталі від розвідки, але не буде озвучувати.

Що стосується припинення вогню, про яке, імовірно, говорили Трамп і Путін, то Україна послідовно підтримує цю ідею.