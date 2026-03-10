Політтехнолог Тарас Загородній у розмові з 24 Каналом припустив, які важелі впливу має Трамп на Путіна і чи готовий він їх використати. Також помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, під час розмови президента США та очільника Кремля йшлося про конфлікт на Близькому Сході, ситуацію у Венесуелі та про тристоронні мирні переговори.

Що може використати Трамп проти Росії?

Загородній зазначив, що у США є багато варіантів, натиснути на Путіна. Проте питання в тому, чи будуть вони їх використовувати.

Все ж таки, на думку політтехнолога, не варто забувати, що Росія є ядерною державою, тому ніхто просто так не буде ризикувати та йти на безпосередній конфлікт з нею.

Варто знати. За інформацією західних ЗМІ, Росія надає Ірану розвіддані, а саме координати американських військових об'єктів, наприклад, кораблів і літаків. Саме це може пояснити точність ударів, які завдавали іранці по американських військових об'єктах. Йдеться про системи управління, радари і тимчасові військові споруди і навіть резидентуру ЦРУ при посольстві США в Ер-Ріяді.

"Якби США захотіли, то могли б натиснути на Росію, наприклад, оголосити її спонсорам тероризму, і це був би дуже важкий удар по Кремлю", – припустив Тарас Загородній.

Також Сполученні Штати, як зауважив політтехнолог, могли б, наприклад, допомогти європейцям в Данських протоках зупиняти судна (зокрема, російського тіньового флоту – 24 Канал), якщо вони не спроможні самі це зробити.

До слова. Раніше Данія оголошувала посилення заходів задля гарантування безпеки через велику кількість танкерів тіньового флоту Росії, що проходили через Данські протоки. Тривалий час країна не перешкоджала проходженню російських суден, що передбачав договір 1857 року про вільний прохід суден через Данські протоки.

Тому, на його думку, в американців є достатньо способів, як вплинути на Росію, і коли вони дуже хочуть, то можуть зробити дуже багато.

Що відомо про розмову Трампа і Путіна на тлі війни на Близькому Сході?