Политтехнолог Тарас Загородний в разговоре с 24 Каналом предположил, какие рычаги влияния имеет Трамп на Путина и готов ли он их использовать. Также помощник Путина Юрий Ушаков заявил, во время разговора президента США и главы Кремля речь шла о конфликте на Ближнем Востоке, ситуации в Венесуэле и о трехсторонних мирных переговорах.
Читайте также Разговор Трампа и Путина дает надежду на мир, – глава Пентагона
Что может использовать Трамп против России?
Загородний отметил, что у США есть много вариантов, надавить на Путина. Однако вопрос в том, будут ли они их использовать.
Все же, по мнению политтехнолога, не стоит забывать, что Россия является ядерной державой, поэтому никто просто так не будет рисковать и идти на непосредственный конфликт с ней.
Стоит знать. По информации западных СМИ, Россия предоставляет Ирану разведданные, а именно координаты американских военных объектов, например, кораблей и самолетов. Именно это может объяснить точность ударов, которые наносили иранцы по американским военным объектам. Речь идет о системах управления, радары и временные военные сооружения и даже резидентуру ЦРУ при посольстве США в Эр-Рияде.
"Если бы США захотели, то могли бы надавить на Россию, например, объявить ее спонсорам терроризма, и это был бы очень тяжелый удар по Кремлю", – предположил Тарас Загородний.
Также Соединенные Штаты, как заметил политтехнолог, могли бы, например, помочь европейцам в Датских проливах останавливать суда (в частности, российского теневого флота – 24 Канал), если они не способны сами это сделать.
К слову. Ранее Дания объявляла усиление мер для обеспечения безопасности из-за большого количества танкеров теневого флота России, проходивших через Датские проливы. Долгое время страна не препятствовала прохождению российских судов, что предусматривал договор 1857 года о свободном проходе судов через Датские проливы.
Поэтому, по его мнению, у американцев есть достаточно способов, как повлиять на Россию, и когда они очень хотят, то могут сделать очень много.
Что известно о разговоре Трампа и Путина на фоне войны на Ближнем Востоке?
Президенты США и России 9 марта провели телефонный разговор. Последний раз они говорили в декабре 2025 года. Помощник Путина Юрий Ушаков сказал, что общение, которое длилось примерно час и якобы было инициировано Трампом, имело "деловой, откровенный и конструктивный характер".
Трамп, комментируя разговор с Путиным, отметил, что ожидает от Кремля вклад в дипломатическое урегулирование войны. США рассчитывают, по его словам, что Россия сделает определенные шаги, которые позволят снизить напряжение и продвинуть переговоры.
В то же время после разговора Трампа и Путина в СМИ распространилась информация, что якобы Белый дом рассматривает возможность ослабления нефтяных санкций против России. США могут прибегнуть к таким шагам, чтобы сдержать резкий рост мировых цен на нефтепродукты, что вызвала война на Ближнем Востоке.
Однако, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, тема отмены части американских санкций в отношении экспорта российской нефти подробно не обсуждалась во время разговора Путина и Трампа.