Политтехнолог Тарас Загородний в разговоре с 24 Каналом предположил, какие рычаги влияния имеет Трамп на Путина и готов ли он их использовать. Также помощник Путина Юрий Ушаков заявил, во время разговора президента США и главы Кремля речь шла о конфликте на Ближнем Востоке, ситуации в Венесуэле и о трехсторонних мирных переговорах.

Читайте также Разговор Трампа и Путина дает надежду на мир, – глава Пентагона

Что может использовать Трамп против России?

Загородний отметил, что у США есть много вариантов, надавить на Путина. Однако вопрос в том, будут ли они их использовать.

Все же, по мнению политтехнолога, не стоит забывать, что Россия является ядерной державой, поэтому никто просто так не будет рисковать и идти на непосредственный конфликт с ней.

Стоит знать. По информации западных СМИ, Россия предоставляет Ирану разведданные, а именно координаты американских военных объектов, например, кораблей и самолетов. Именно это может объяснить точность ударов, которые наносили иранцы по американским военным объектам. Речь идет о системах управления, радары и временные военные сооружения и даже резидентуру ЦРУ при посольстве США в Эр-Рияде.

"Если бы США захотели, то могли бы надавить на Россию, например, объявить ее спонсорам терроризма, и это был бы очень тяжелый удар по Кремлю", – предположил Тарас Загородний.

Также Соединенные Штаты, как заметил политтехнолог, могли бы, например, помочь европейцам в Датских проливах останавливать суда (в частности, российского теневого флота – 24 Канал), если они не способны сами это сделать.

К слову. Ранее Дания объявляла усиление мер для обеспечения безопасности из-за большого количества танкеров теневого флота России, проходивших через Датские проливы. Долгое время страна не препятствовала прохождению российских судов, что предусматривал договор 1857 года о свободном проходе судов через Датские проливы.

Поэтому, по его мнению, у американцев есть достаточно способов, как повлиять на Россию, и когда они очень хотят, то могут сделать очень много.

Что известно о разговоре Трампа и Путина на фоне войны на Ближнем Востоке?