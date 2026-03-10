Об этом заявил министр обороны США Пит Хэгсет.

Что в США говорят о разговоре Трампа и Путина?

После телефонного разговора с Путиным 9 марта президент Трамп заявил, что российский лидер якобы высоко оценил американскую операцию в Иране.

Путин был поражен нашей операцией в Иране. Он сказал мне, что никогда раньше такого не видел,

– рассказал американский президент.

Также во время переговоров стороны обсудили ряд вопросов, в частности возможность снятия санкций с российской нефти.

На этом фоне глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что этот диалог может стать сигналом для дальнейших шагов, которые дадут шанс на восстановление мира как в Украине, так и на Ближнем Востоке.

Какие детали телефонного разговора Трампа и Путина сейчас известны?