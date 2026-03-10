Про таке заявив міністр оборони США Піт Гегсет.

Що у США кажуть про розмову Трампа та Путіна?

Після телефонної розмови із Путіним 9 березня президент Трамп заявив, що російський лідер нібито високо оцінив американську операцію в Ірані.

Путін був вражений нашою операцією в Ірані. Він сказав мені, що ніколи раніше такого не бачив,

– розповів американський президент.

Також під час переговорів сторони обговорили низку питань, зокрема можливість зняття санкцій із російської нафти.

На цьому тлі глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що цей діалог може стати сигналом для подальших кроків, які дадуть шанс на відновлення миру як в Україні, так і на Близькому Сході.

Які деталі телефонної розмови Трампа та Путіна нині відомі?