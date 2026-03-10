Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, сообщило российское агентство ТАСС.
О чем говорили Путин и Трамп?
Дмитрий Песков заявил, что Дональд Трамп не просил о прекращении огня в Украине во время разговора с Путиным.
Он также отметил, что конкретных дат и места проведения нового раунда трехсторонних переговоров по Украине пока нет.
После разговора президентов в СМИ также появилась информация, что администрация Дональда Трампа якобы рассматривает возможность ослабления нефтяных санкций против России. Это могут сделать, чтобы сдержать резкий рост мировых цен на энергоносители, вызванный войной США и Израиля против Ирана.
В то же время Песков утверждает, что тема снятия части американских санкций в отношении экспорта российской нефти подробно не фигурировала в разговоре Путина и Трампа.
Уиткофф в постоянном контакте с собеседниками в России, что позволяет вести диалог по чувствительным вопросам,
– добавил пресс-секретарь Путина.
По его словам, Путин "высоко оценивает" посредничество США в украинском урегулировании: Россия якобы благодарна за это и заинтересована в продолжении переговоров;
Как сам Трамп комментировал разговор с Путиным?
Во время брифинга в Белом доме Дональд Трамп заявил, что обсуждал с Путиным возможность дипломатического решения войны. По его словам, США рассчитывают на определенные шаги со стороны Кремля, которые могут помочь снизить напряжение и продвинуть переговоры.
Трамп не уточнил, какие именно решения должен принять Кремль. Однако он подчеркнул, что ожидает результата от дипломатических контактов между странами.
Стоит отметить, что подобные переговоры между лидерами двух стран происходят не впервые: ранее Трамп уже проводил "продуктивные" разговоры с Путиным, которые касались элементов возможного мирного договора и прекращения войны.