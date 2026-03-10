Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, сообщило российское агентство ТАСС.

О чем говорили Путин и Трамп?

Дмитрий Песков заявил, что Дональд Трамп не просил о прекращении огня в Украине во время разговора с Путиным.

Он также отметил, что конкретных дат и места проведения нового раунда трехсторонних переговоров по Украине пока нет.

После разговора президентов в СМИ также появилась информация, что администрация Дональда Трампа якобы рассматривает возможность ослабления нефтяных санкций против России. Это могут сделать, чтобы сдержать резкий рост мировых цен на энергоносители, вызванный войной США и Израиля против Ирана.

В то же время Песков утверждает, что тема снятия части американских санкций в отношении экспорта российской нефти подробно не фигурировала в разговоре Путина и Трампа.

Уиткофф в постоянном контакте с собеседниками в России, что позволяет вести диалог по чувствительным вопросам,

– добавил пресс-секретарь Путина.

По его словам, Путин "высоко оценивает" посредничество США в украинском урегулировании: Россия якобы благодарна за это и заинтересована в продолжении переговоров;

Как сам Трамп комментировал разговор с Путиным?