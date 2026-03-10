Радник Офісу Президента Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що і Сполучені Штати, і європейські партнери бачать, що Україна діє цілком професійно та системно, попри те, що Росія неспровокована напала на нашу державу. З Росією ж зовсім інша історія.

В якому стані зараз переговори?

За словами Подоляка, Росія продовжує кожного дня бити по цивільному населенню України. Це демонструє, що ворог не має бажання здійснювати реалістичний переговорний процес, де єдина можлива формула – зупинитися на теперішній лінії фронту.

Росія намагається показати, що у неї є певна кількість ресурсу, яку вони можуть використовувати, щоб тиснути на Україну. Сполучені Штати ж фіксують, що Росія ускладнює мирні переговори. Але поки що там акуратно висловлюються щодо країни-агресорки.

Також не варто забувати, що триває конфлікт США та Ізраїлю на Близькому Сході. Він впливає на проведення переговорів між Україною, Сполученими Штатами та Росією. Є безпекові та логістичні питання щодо наступної зустрічі. Та й самі США зараз зосереджені на Близькому Сході.

Переговори продовжуються. Позиція України на цих переговорах є абсолютно прозорою. Позиція Росії поки що, на жаль, не змінюється. Це пов'язано з нерозумінням Путіна того, що відбувається на фронті та нерозумінням того, що відбувається з ресурсністю РФ. Він все ще сподівається, що може десь натиснути. І є посередник – США, які усвідомлюють, хто працює системно, а хто – тягне час,

– сказав Подоляк.

Зверніть увагу! 9 березня Дональд Трамп провів розмову з диктатором Путіним. Вони обговорили ситуацію на Близькому Сході, події у Венесуелі та ситуацію з тристоронніми переговорами щодо миру в Україні.

