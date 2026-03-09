Політолог Вадим Денисенко розповів 24 Каналу, що певного прогресу в переговорах все ж вдалося досягти. Результатом цього є обмін полоненими, який відбувся нещодавно.

Переговорний процес можуть переформатувати?

За словами Денисенка, досить показовою була зустріч між Дональдом Трампом та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, яка відбулася на початку березня. Тоді останній поставив ультиматум президенту США, що жодні рішення щодо України не можуть ухвалювати без участі Європи.

Все це сталося після зустрічі Мерца з главою КНР Сі Цзіньпінем, який зауважив, що потрібно дати рівноцінний доступ всім сторонам до переговорного процесу. Можливо, Китай не проти був би сюди долучитися.

Я вважаю, що це може дати позитивний імпульс. Бо зараз переговори в форматі Україна – Росія – США фактично зайшли в глухий кут,

– сказав Денисенко.

Мирні переговори: останні новини