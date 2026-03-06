Як наголосила 24 Каналу журналістка, психологиня Лариса Волошина, російський диктатор справді готовий до угоди. Але його задовольнить тільки угода про капітуляцію України.

Який хитрий план задумав Трамп?

Не варто відкидати також варіант, що Володимир Путін погодиться на припинення вогню, але Україна цього не захоче, адже розпочне наступальну кампанію. Росіяни навіть не сподіваються, що поки Трамп "тиснутиме на Україну", ситуація на полі бою кардинально зміниться і угоди вже не буде потрібно.

Але цікаво, що нова заява Трампа суперечить тому, що він говорив під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Той переконував лідера США, що капітуляція України неможлива, Європа проти віддачі територій,

– зауважила Лариса Волошина,

Варто нагадати, що колись Трамп навіть написав книгу про те, як укладати угоди. Він описує кілька своїх найкарколомніших домовленостей і всі вони базуються на одному принципу. Наприклад, є власник нерухомості, який не хоче її продавати. До нього приходить Трамп і пропонує купити за мінімальну суму. Звісно, йому відмовляють.

Далі Трамп розповідає, що постійно писав до цієї людини, повторював свою пропозицію. Потім, коли пройшло кілька років, ця людина вклалася в певний бізнес і постало питання банкрутства. У цей момент приходить лідер США і знову пропонує угоду. Зрозуміло, що власник нерухомості погоджується. Тобто всі угоди Трампа були укладені з людьми на межі банкрутства.

Зараз він прекрасно розуміє, що Путін – банкрут, у нього немає "карт". Але сенс угоди його взагалі не хвилює, йому байдуже на наслідки, на Україну. Насправді Путін готовий підписати не угоду про мир з Україною, а угоду з Дональдом Трампом про 13 трильярдів, продати за безцінь Росію, бо він збанкрутував,

– наголосила журналістка.

Їхній угоді "заважає" лише Україна, бо не погоджується на капітуляцію. Цікаво, що ще одним компонентом "успішних домовленостей" Трампа є те, що він завжди платив не свої гроші. Лідер США йшов до банку, брав кредит на цю купівлю і в більшості випадків нічого не віддавав. Саме тому він сам банкрутував уже 6 разів.

У ситуації з мирними переговорами виглядає так, що Трамп хоче "розрахуватися" за свою угоду з Росією коштом України. Але він забув, що ми не об'єкт і не предмет, а країна та народ, який не погодиться на такий задум.

Що говорить Трамп про мирну угоду?