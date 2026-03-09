Политолог Вадим Денисенко рассказал 24 Каналу, что определенного прогресса в переговорах все же удалось достичь. Результатом этого является обмен пленными, который состоялся недавно.
Переговорный процесс могут переформатировать?
По словам Денисенко, достаточно показательной была встреча между Дональдом Трампом и канцлером Германии Фридрихом Мерцом, которая состоялась в начале марта. Тогда последний поставил ультиматум президенту США, что никакие решения по Украине не могут принимать без участия Европы.
Все это произошло после встречи Мерца с главой КНР Си Цзиньпинем, который заметил, что нужно дать равноценный доступ всем сторонам к переговорному процессу. Возможно, Китай не против был бы сюда присоединиться.
Я считаю, что это может дать положительный импульс. Потому что сейчас переговоры в формате Украина – Россия – США фактически зашли в тупик,
– сказал Денисенко.
Мирные переговоры: последние новости
- Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что Дональд Трамп все еще считает возможным достижение мира в войне России против Украины. Она вспомнила о недавнем успешном обмене пленными.
- В первые дни марта должна была состояться очередная трехсторонняя встреча между Украиной, США и Россией. Однако ее отложили из-за войны на Ближнем Востоке.
- Недавно Дональд Трамп заявил, что президенту Владимиру Зеленскому нужно согласиться на мирное соглашение с Россией. Ведь Путин якобы готов к нему.