Об этом сообщает Politico.
Какое новое заявление Трамп сделал относительно переговоров Украины и России?
Президент США Дональд Трамп отметил, что переговоры по Украине продолжаются, несмотря на события в Иране.
Зеленский должен взяться за дело, и он должен подписать соглашение,
– заявил Трамп.
Трамп считает, что российский диктатор Владимир Путин готов заключить соглашение.
У него уточнили, считает ли он Зеленского препятствием в мирном процессе, на что Трамп уклонился, сказав, что украинский президент якобы не проявляет достаточной готовности к переговорам.
Это непостижимо, что он является препятствием. Вы не имеете карт. Теперь у него еще меньше карт,
– сказал Трамп.
Президент Зеленский говорил, что переговоры в Абу-Даби отложены
Президент Украины Владимир Зеленский вечером 4 марта заявил, что из-за ситуации вокруг Ирана еще нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи. Он подчеркнул, что Украина готова пести перговоры как только это станет возможно.
Украина готова вести их в другом месте. Среди вариантов Зеленский называл Турцию и Швейцарию.
Следующий раунд переговоров планировался в промежутке с 5 по 9 марта. Украинская сторона говорила с американской о возможном изменении места проведения и отсрочке встречи на некоторое время.