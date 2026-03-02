Во время ифтара 2 марта президент рассказал, что сейчас известно о потенциальной встрече между представителями Украины и России. Детали передает 24 Канал.

Состоятся ли мирные переговоры и где?

Журналисты спросили Зеленского, имеют ли еще шанс переговоры с учетом войны на Ближнем Востоке.

К переговорам мы готовы. Мы не связываем эти события. Переговоры должны состояться с 5 по 9 марта. Мы планировали их в Абу-Даби, это было предложение американской стороны,

– ответил президент.

Но если из-за войны в Персидском заливе переговоры сместятся, изменятся даты или место проведения – Украина готова встретиться в другое время и в другом месте.

"Мы готовы встречаться в Швейцарии, мы готовы встречаться, кстати, в Турции. Я говорил, что и Турция, и Швейцария были теми площадками, так же, как и Эмираты. Поэтому мы готовы встречаться. Посмотрим, какой может быть прогресс", – объяснил Зеленский.

Во время переговоров должны были обсудить вопрос обмена пленными. Поэтому лидер нашего государства надеется, что обмен состоится независимо от встречи переговорщиков – возможно, даже раньше, чем 5 марта.

Коротко о новом раунде мирных переговоров