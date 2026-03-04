Об этом сообщает Общественному сообщил источник в украинской делегации.
Состоится ли следующий раунд мирных переговоров?
Сейчас дата и место следующего раунда переговоров между США, Украиной и Россией не определены.
Даты и места проведения следующего раунда трехсторонних переговоров пока нет,
– сообщает источник.
Очередной раунд переговоров должен был состояться в промежуток с 5 по 9 марта в Абу-Даби.
Что Зеленский говорил о следующем раунде переговоров?
Президент Украины Владимир Зеленский отмечал СМИ, что переговоры должны были бы состояться в Абу-Даби.
В то же время, если из-за войны на Ближнем Востоке они изменят локацию, то, по словам президента, Украина готова вести их в другом месте. Среди вариантов Зеленский называл Турцию и Швейцарию.