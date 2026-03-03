Об этом он сказал в интервью Corriere della Sera.

Что Зеленский думает о "сдаче" Донбасса?

Я хочу внести ясность: я никогда не покину Донбасс и 200 000 украинцев, которые там живут. Зачем мне это делать? Потому что Путин выдвигает это как условие мира? И будет ли он сразу после этого выдвигать новые требования? Нет, я этого не потерплю,

– заявил Зеленский.

По словам Зеленского, уступки под давлением не принесут мира, а лишь откроют путь к новым ультиматумам. Президент также подчеркнул стратегическое значение Донбасса: там расположены ключевые оборонительные позиции, и в случае отвода украинских сил российская армия получила бы прямой доступ к центральным областям страны.

Зеленский обратил внимание и на долгосрочные риски даже в случае размещения иностранных войск. Он напомнил пример Афганистана и заметил, что изменение политического курса в США через несколько лет может привести к выводу контингента. Именно поэтому, по его словам, Украина должна строить собственную мощную систему обороны.

Президент подтвердил, что соглашался на инициативу США по замораживанию линии фронта для прекращения боевых действий.

"Однако россияне отказались и хотят нашего полного вывода войск с Донбасса. Тогда американцы предложили демилитаризованные зоны и свободные экономические зоны по обе стороны фронта. Я сказал, что это должно применяться к обеим сторонам, но россияне ответили, что это должно быть только на нашей стороне. Это чистое безумие", – отметил он.

Отдельно он упомянул о гарантиях безопасности. По словам президента, с США согласованы определенные договоренности, но их подписание привязывают к потенциальной сделки с Россией. Европейский протокол также подготовлен, однако формально не утвержден. В то же время вопрос послевоенного восстановления напрямую зависит от завершения войны.

"Мы застряли на плане из 20 пунктов и на вопросе территориального контроля. Американцы думают об обмене территориями, россияне хотят, чтобы мы ушли. Обмен не в наших интересах, и Москве нужно много сил для контроля над территориями, которые мы оставим... Зачем нам вообще обменивать свою территорию на что-то другое, что является частью нашей родины?", – говорит он.

