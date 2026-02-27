Такое мнение 24 Канала высказал бывший спикер НАТО, бывший заместитель помощника генсека Джейми Ши, отметив, что любые договоренности о своеобразных свободных зонах должны сохранять принцип украинского суверенитета. В противном случае реализация такого плана просто превращаться в прикрытие для постепенной оккупации или аннексии со стороны России.

Каков наибольший риск для Украины?

По словам бывшего представителя НАТО, Украина не может уступить суверенитет над территорией, которую она сейчас контролирует. В то же время чтобы сохранить хорошие отношения с США, Киеву нужно действовать с осторожностью.

Любая подобная договоренность, оставляющая статус украинской территории в определенной степени неопределенным или передающая его под международную администрацию, должна быть подкреплена чрезвычайно жесткими гарантиями безопасности. В частности, со стороны США.

Эта идея нравится России, ведь, очевидно, с позиции Путина, если он сейчас теряет 30 – 35 тысяч солдат за каждый квадратный километр украинской территории, которую ему удается захватить, возможность получить "бесплатную" территорию через переговоры без потерь выглядит для него очень привлекательной,

– подчеркнул он.

Ши отметил, что идея "свободной экономической зоны" существует уже давно. Однако этот вопрос до сих пор не был четко согласован между Соединенными Штатами Америки и Украиной в контексте переговоров с Россией. Это дает основания считать, что с украинской точки зрения на столе пока нет удовлетворительного технического или политического решения.

Более того, выдвинуть такое предложение – легко, но найти людей, готовых ее реализовывать, привлечь силовые ресурсы, обеспечить финансирование и эффективное управление – это совсем другая история.

Интересно! В то же время политический обозреватель Юлия Забелина ранее предположила, что такую зону мог бы контролировать Фонд восстановления. В него могут войти компании зятя американского президента Джареда Кушнера, или же его совместные с другими странами фирмы.

Он добавил, что ключевым вопросом является реакция именно Украины – соответствует ли идея ее интересам и совместима ли она с нерушимым суверенитетом Украины над собственной территорией.

Что известно о создании "свободной экономической зоны"?