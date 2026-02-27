Такое мнение 24 Канала высказал бывший спикер НАТО, бывший заместитель помощника генсека Джейми Ши, отметив, что любые договоренности о своеобразных свободных зонах должны сохранять принцип украинского суверенитета. В противном случае реализация такого плана просто превращаться в прикрытие для постепенной оккупации или аннексии со стороны России.
Смотрите также У Буданова назвали важное условие к гарантиям безопасности: как не сделать те же ошибки
Каков наибольший риск для Украины?
По словам бывшего представителя НАТО, Украина не может уступить суверенитет над территорией, которую она сейчас контролирует. В то же время чтобы сохранить хорошие отношения с США, Киеву нужно действовать с осторожностью.
Любая подобная договоренность, оставляющая статус украинской территории в определенной степени неопределенным или передающая его под международную администрацию, должна быть подкреплена чрезвычайно жесткими гарантиями безопасности. В частности, со стороны США.
Эта идея нравится России, ведь, очевидно, с позиции Путина, если он сейчас теряет 30 – 35 тысяч солдат за каждый квадратный километр украинской территории, которую ему удается захватить, возможность получить "бесплатную" территорию через переговоры без потерь выглядит для него очень привлекательной,
– подчеркнул он.
Ши отметил, что идея "свободной экономической зоны" существует уже давно. Однако этот вопрос до сих пор не был четко согласован между Соединенными Штатами Америки и Украиной в контексте переговоров с Россией. Это дает основания считать, что с украинской точки зрения на столе пока нет удовлетворительного технического или политического решения.
Более того, выдвинуть такое предложение – легко, но найти людей, готовых ее реализовывать, привлечь силовые ресурсы, обеспечить финансирование и эффективное управление – это совсем другая история.
Интересно! В то же время политический обозреватель Юлия Забелина ранее предположила, что такую зону мог бы контролировать Фонд восстановления. В него могут войти компании зятя американского президента Джареда Кушнера, или же его совместные с другими странами фирмы.
Он добавил, что ключевым вопросом является реакция именно Украины – соответствует ли идея ее интересам и совместима ли она с нерушимым суверенитетом Украины над собственной территорией.
Что известно о создании "свободной экономической зоны"?
- В декабре прошлого года Украина отклонила предложение о создании демилитаризованной "свободной экономической зоны" на Донбассе. В это время США настаивали на территориальных уступках, вопреки возражениям со стороны Европы.
- В то же время 8 февраля этого года Владимир Зеленский заявил, что для создания такой зоны нужны справедливые и надежные правила. В любом случае Киев не будет признавать украинские территории российскими.
- Генсек ООН Антониу Гутерреш также заявил, что в случае с Донбассом приоритет имеет территориальная целостность Украины. Таким образом он отверг предложения России по "самоопределению народа".