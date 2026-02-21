Об этом Антониу Гутерреш сказал в комментарии Укринформу.

Каким должен быть справедливый мир в Украине?

По словам генсека, справедливый мир для Украины – это мир, который полностью гарантирует ее суверенитет, независимость и территориальную целостность в пределах международно признанных границ, в соответствии с Уставом ООН, норм международного права и резолюций ООН.

К слову, ранее Гутерреш заявлял, что принцип самоопределения народов не может быть применен к Крыму и Донбассу.

Генсек напомнил, что есть два ключевых принципа международного права – территориальная целостность государств и самоопределение народов. В то же время, по его словам, самоопределение возможно лишь при определенных условиях.

Ссылаясь на заключение управления ООН по правовым вопросам, Гутерреш отметил, что в случае Крыма и Донбасса этот принцип не применяется, поэтому в этой ситуации приоритет имеет территориальная целостность Украины. Также он отметил, что при обсуждении территориальных вопросов в мирных переговорах решающее значение имеет международное право.

По сообщениям российских пропагандистских медиа, Москва пытается сравнить ситуацию вокруг Гренландии со своими действиями на оккупированных территориях Украины и обратилась в ООН с запросом о признании права жителей Донбасса и Крыма на самоопределение.

Что говорил Гуттериш о войне в Украине?