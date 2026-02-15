Россия, мол, готова обсудить с США, европейскими и другими странами возможность введения в Киеве временного внешнего управления под эгидой ООН. Такое циничное заявление сделал заместитель главы МИД России Михаил Галузин в интервью пропагандистскому ТАСС.
Смотрите также Сразу признают недействительными: эксперт назвал проблемы, которые будут во время возможных выборов
Что говорят у Путина о "внешнем управлении" Украиной?
По словам Галузина, такой шаг позволит провести в Украине демократические выборы, привести к власти дееспособное правительство, с которым можно было бы подписывать полноценный мирный договор и легитимные документы относительно будущего межгосударственного сотрудничества.
Из заявления Галузина следует, что в Москве видят такую схему проведения выборов: сначала вводится "внешнее управление", затем проводятся выборы, в день которых Россия готова прекратить обстрелы. Боевые действия в период предвыборной кампании и сразу после нее прекращаться не будут.
Напомним, что Владимир Путин ранее уже предлагал ввести временное управление в Украине под эгидой ООН. Это было в марте 2025 года. Впрочем, идея российского диктатора тогда не получила одобрения Дональда Трампа.
"Украина является конституционной демократией. Управление в Украине определяется ее Конституцией и украинским народом", – ответила главе Кремля представитель Госдепа Тэмми Брюс.
Что известно о вероятности проведения выборов в Украине?
- Стоит заметить, что в Кремле постоянно указывали на нелегитимность Владимира Зеленского. Мол, с ним нельзя подписывать соглашения о мире. Подобные заявления нередко вызывали раздражение у Дональда Трампа, ведь свидетельствовали о нежелании России завершать войну.
- В то же время в администрации Трампа выступают за проведение президентских выборов в Украине. Западные СМИ пишут, что в Вашингтоне хотят, чтобы и выборы, и референдум по мирному соглашению состоялись в Украине до 15 мая.
- Владимир Зеленский в свою очередь неоднократно заявлял о готовности к выборам. Более того, в Верховной Раде уже начали работать над обновлением избирательного законодательства. Однако в Киеве заявляют, что выборе возможны только в условиях безопасности. Для этого Трамп должен заставить Путина согласиться на прекращение огня.