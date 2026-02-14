Тему выборов в Украине подняли во время панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 14 февраля, передает 24 Канал.
Что сказал Зеленский о выборах в Украине?
По словам Владимира Зеленского, Украина готова провести выборы. Однако сначала Дональд Трамп должен нажать на Путина, чтобы тот прекратил огонь. Тогда наш парламент внесет соответствующие изменения в законодательство, и украинцы смогут проголосовать.
Если американцам нужны выборы в Украине, и если россиянами нужны выборы в Украине – мы открыты к этому. Но мы также можем объявить прекращение огня россиянам, если они проведут выборы в России,
– добавил Зеленский.
Его последние слова встретили громкими аплодисментами.
Зеленский говорит о выборах в России: смотрите видео
Стоит заметить, что в Кремле ранее отказались обеспечить прекращение огня на время проведения выборов в Украине. Мол, Киев может воспользоваться временным перемирием, чтобы набраться сил для дальнейшей борьбы.
Что известно о вероятности выборов в Украине?
- Дональд Трамп настаивает, чтобы в Украине прошли президентские выборы. Этого хотят и россияне. Выборы упоминаются и в 20-пунктном мирном плане.
- В Верховной Раде продолжается работа над обновлением избирательного законодательства. Центральная избирательная комиссия Украины предлагает шестимесячный период между отменой военного положения и стартом избирательной кампании.
- Недавно Financial Times написало о том, что США требуют от Зеленского проведения выборов и референдума по мирному соглашению до 15 мая. Иначе – Киеву надо забыть об американских гарантиях безопасности.
- Президент Зеленский опроверг информацию о шантаже со стороны Вашингтона и якобы своем намерении объявить о проведении выборов в годовщину вторжения.