Тему выборов в Украине подняли во время панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 14 февраля, передает 24 Канал.

Смотрите также Рютте раскрыл, какие важные "слова" услышал от пса Патрона

Что сказал Зеленский о выборах в Украине?

По словам Владимира Зеленского, Украина готова провести выборы. Однако сначала Дональд Трамп должен нажать на Путина, чтобы тот прекратил огонь. Тогда наш парламент внесет соответствующие изменения в законодательство, и украинцы смогут проголосовать.

Если американцам нужны выборы в Украине, и если россиянами нужны выборы в Украине – мы открыты к этому. Но мы также можем объявить прекращение огня россиянам, если они проведут выборы в России,

– добавил Зеленский.

Его последние слова встретили громкими аплодисментами.

Зеленский говорит о выборах в России: смотрите видео

Стоит заметить, что в Кремле ранее отказались обеспечить прекращение огня на время проведения выборов в Украине. Мол, Киев может воспользоваться временным перемирием, чтобы набраться сил для дальнейшей борьбы.

Что известно о вероятности выборов в Украине?