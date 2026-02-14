Отдельно президент рассказал о масштабах российских обстрелов и последствиях ударов. Ключевые заявления украинского президента во время речи и главные темы из его выступления, – рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Ситуация с Гераскевичем: Зеленский в Мюнхене вспомнил еще одну громкую историю

Что заявил Зеленский в Мюнхене?