Отдельно президент рассказал о масштабах российских обстрелов и последствиях ударов. Ключевые заявления украинского президента во время речи и главные темы из его выступления, – рассказывает 24 Канал.
Что заявил Зеленский в Мюнхене?
По словам президента, Путин больше советуется с царем Петром и императрицей Екатериной по территориальным достижениям, чем с любым живым человеком по реальной жизни. Путин может считать себя царем, но он раб этой войны, Владимир Зеленский призвал европейских лидеров объединиться перед потенциальной угрозой для континента со стороны России. "Нет ни одной страны Европы, которая смогла бы защититься, полагаясь только на собственные технологии и средства", – добавил он. Президент сообщил, что каждый месяц Россия мобилизует около 40 тысяч человек. По его словам, для продвижений враг теряет большое количество личного состава. "Только в декабре наши Силы обороны ликвидировали 35 тысяч оккупантов – убитыми и тяжелоранеными. Есть четкая цена, которую Россия платит за каждый километр оккупированной земли. В Донецкой области цена за 1 километр – 156 солдат", – подчеркнул Владимир Зеленский. Украинский президент раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в частности, относительно его заявлений с обвинениями в сторону ЕС и Киева и скептического отношения к возможной угрозе России для Европы. "Орбан должен перестать думать, как отращивать себе живот. Он должен думать как наращивать армию", – сказал Владимир Зеленский во время выступления. Он добавил, что благодаря украинцам защищенными остаются независимая Польша, свободные Балтийские государства, а также могут быть суверенными Молдова и Румыния без диктатуры. Владимир Зеленский отметил, что когда иранский режим впервые предоставлял России беспилотники типа "Шахед", они были простыми и их можно было легко обезвредить, однако сейчас это оружие модернизировали, что усложнило их ликвидацию. Однако теперь они другие. Они имеют реактивные двигатели. Они могут летать на разных высотах. Они могут управляться оператором в реальном времени и использовать Starlink для достижения своих целей. Они даже могут перевозить и развертывать другие беспилотники FPV, Он добавил, что Украина не имеет общей границы с Ираном, и никогда не имела конфликта интересов с иранским режимом. Но иранские дроны, которые они продали России, убивают людей и разрушают украинскую инфраструктуру. По словам президента, в январе Россия запустила по Украине 6 тысяч ударных дронов, большинство из них – "Шахеды", а также более 150 ракет различных типов и более 5 тысяч управляемых авиационных бомб. Он добавил, что нет ни одной электростанции в Украине, которую бы не повредили российские удары. "Но мы до сих пор производим электроэнергию, благодаря нашим людям. И сохранили нашу систему благодаря физической защите наших объектов, благодаря всем, кто помогает нам с ПВО", – подчеркнул он. Он добавил, что каждую ночь украинцы сталкиваются с не менее чем сотней "Шахедов", иногда 400 – 500, сбивая 90% из них. Президент заявил, что одна из худших вещей, которую может услышать лидер, это доклад от командующего Воздушных сил, что подразделения ПВО пустые, потому что эти подразделения использовали свои ракеты для остановки российских ударов. Пополнения не было, а разведка говорит, что новый массированный удар может быть за 1 – 2 дня. Иногда нам удается завезти новые ракеты прямо перед ударами, иногда – буквально в последний момент, Он поблагодарил Германию, Норвегию и Нидерланды за их лидерство в Европе, которое касается передачи систем ПВО Украине. Владимир Зеленский поблагодарил партнеров за поддержку независимости Украины, отдельно он отметил Германию и высокопоставленных чиновников НАТО и ЕС. "Если вы европейский лидер и вы встречаетесь с Марком Рютте, то вы точно услышите слово PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), и не только один раз. Он начинает и заканчивает любой разговор с призывом поддержать PURL", – сказал он. По его словам, эта программа существует благодаря Европе, и Европа платит за способность останавливать баллистические удары. Владимир Зеленский перед дискуссией в рамках визита в Мюнхен встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Встреча Зеленского и Рютте в Мюнхене: смотрите видео
Зеленский в Мюнхене показал визуализацию российских ударов
Владимир Зеленский показал направления атак / Скриншот 24 Канала
