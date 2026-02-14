К тому же они произошли еще в 2017 году. Об этом заявил Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции.
Были ли уже прецеденты, как с Гераскевичем?
Зеленский сказал, что решение суда по Гераскевичу ожидаемое. И привел пример другого украинца, которого незаконно судили в Италии.
Правда, тогда это не касалось спорта. Речь о Виталии Маркиве.
Мужчина родился в Украине, но долго жил в Италии. В 2013 он вернулся в Украину, чтобы принять участие в Евромайдане. В следующем году стал нацгвардейцем, участвовал в боях на Донбассе.
Но в 2017 году в Италии Маркива арестовали – якобы он причастен к убийству в 2014 году под Славянском итальянского журналиста Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова.
Маркиву сначала присудили 17 лет заключения, потом 24. Но в 2020 году апелляционный суд признал его невиновным, что впоследствии подтвердил кассационный суд. Хотя в конце концов нацгвардейца отпустили, но все эти годы российская пропаганда радостно пользовалась обвинительным приговором ему.
В 2025 году сообщали, что Маркив продолжает служить в рядах ВСУ, а также преподает курсантам института Национальной гвардии.
Справка. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил иск украинского спортсмена Владислава Гераскевича против Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).
Почему с Владиславом Гераскевичем произошел скандал?
Скелетонист надел на тренировку шлем с фотографиями погибших украинских спортсменов, которых убила Россия. И выступать на соревнованиях в этом шлеме ему запретили.
Фактически Международный олимпийский комитет (МОК) признал, что высказывания о войне запрещены.
Спортивный арбитражный суд встал на сторону МОК. Там заявили, что "свобода самовыражения разрешена на Олимпиаде, но не в месте соревнований".
Тем временем россияне и белорусы продолжают выступать под нейтральными флагами – и даже кое-где с собственной символикой. А чиновники от спорта не только в упор не видят этих нарушений, но и призывают вернуть россиян в большой спорт под триколором.
