К тому же они произошли еще в 2017 году. Об этом заявил Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции.

Были ли уже прецеденты, как с Гераскевичем?

Зеленский сказал, что решение суда по Гераскевичу ожидаемое. И привел пример другого украинца, которого незаконно судили в Италии.

Правда, тогда это не касалось спорта. Речь о Виталии Маркиве.

Мужчина родился в Украине, но долго жил в Италии. В 2013 он вернулся в Украину, чтобы принять участие в Евромайдане. В следующем году стал нацгвардейцем, участвовал в боях на Донбассе.

Но в 2017 году в Италии Маркива арестовали – якобы он причастен к убийству в 2014 году под Славянском итальянского журналиста Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова.

Маркиву сначала присудили 17 лет заключения, потом 24. Но в 2020 году апелляционный суд признал его невиновным, что впоследствии подтвердил кассационный суд. Хотя в конце концов нацгвардейца отпустили, но все эти годы российская пропаганда радостно пользовалась обвинительным приговором ему.

В 2025 году сообщали, что Маркив продолжает служить в рядах ВСУ, а также преподает курсантам института Национальной гвардии.

Справка. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил иск украинского спортсмена Владислава Гераскевича против Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

Почему с Владиславом Гераскевичем произошел скандал?