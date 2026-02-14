О своей встрече с Патроном генсек НАТО рассказал на совместной с Владимиром Зеленским панели Мюнхенской конференции по безопасности.

Что сказал Рютте о встрече с Патроном?

Сначала генеральный секретарь объяснил присутствующим, что пес Патрон – это собака, которая на месте российских ударов выискивает взрывчатку. Рютте назвал всех спасателей, и конечно, солдат, героями. А потом добавил, что имел возможность взглянуть в глаза Патрону. Генсеку показалось, что пес ему сказал: "Мы никогда не сдадимся".

Рютте также пообщался с местными жителями, которые пережили оккупацию. Он говорил с людьми, которых захватчики удерживали в подвале школы. В маленьком помещении россияне держали 50 человек. 10 из них умерли.

Я смотрел в глаза тех людей, которые там были, и они говорили: нет, мы стойки, мы никогда не сдадимся,

– поделился опытом Рютте.

Рютте рассказывает о встрече с Патроном: смотрите видео

Какие заявления на Мюнхенской конференции сделал Рютте?