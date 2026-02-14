Про свою зустріч з Патроном генсек НАТО розповів на спільній із Володимиром Зеленським панелі Мюнхенської безпекової конференції.
Що сказав Рютте про зустріч з Патроном?
Спершу генеральний секретар пояснив присутнім, що пес Патрон – це собака, яка на місці російських ударів вишукує вибухівку. Рютте назвав усіх рятівників, і звичайно, солдатів, героями. А потім додав, що мав можливість поглянути в очі Патрону. Генсеку здалося, що пес йому сказав: "Ми ніколи не здамося".
Рютте також поспілкувася з місцевими мешканцями, які пережили окупацію. Він говорив із людьми, яких загарбники утримували у підвалі школи. У маленькому приміщенні росіяни тримали 50 людей. 10 з них померли.
Я дивився в очі тих людей, які там були, і вони казали: ні, ми стійки, ми ніколи не здамося,
– поділився досвідом Рютте.
Які заяви на Мюнхенській конференції зробив Рютте?
Марк Рютте вже встиг зробити низку заяв щодо Росії та оборони Європи. Він наголосив, що Європа має посилювати свої військові спроможності й уже робить кроки в цьому напрямку.
За словами Рютте, не варто піддаватися російській пропаганді: попри заяви Москви про "величезні успіхи", Росія зазнає значних втрат. Зокрема, у грудні 2025 року, за його даними, російські війська втратили близько 35 тисяч військових.
Рютте образно зазначив, що Росія намагається виглядати "могутнім ведмедем", але насправді є "садовим равликом".
Генсек також підкреслив, що Україна й надалі отримуватиме потужну підтримку партнерів.